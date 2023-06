60.000 Euro Strafe für geköpften Baum beim Lido Sounds in Linz

Dennoch wurde ein rund 30 Jahre alter Baum umgeschnitten. Die ARCADIA LIVE GmbH müsse daher als Schadenersatz und Wiedergutmachung für den gefällten Baum 60.000 Euro zahlen, gab die Grüne Stadträtin Eva Schobesberger bekannt: "Das entspricht den Kosten für drei Bäume im versiegelten Stadtgebiet.“

Die Veranstalter hätten sich bereits für ihr Vorgehen entschuldigt und mit der Wiedergutmachung in Form von drei Stadtbäumen einverstanden erklärt, ergänzt Schobesberger.

Detail am Rande: Im Zuge einer ersten Analyse des Festivals durch den Veranstalter räumte Filip Potocki ein: An Schattentagen habe es definitiv zu wenig Schatten gegeben. Aber das ist das Erste, was Potocki 2024 ändern will.

Generell gab es jedenfalls von vielen Seiten fast ausschließlich positive Rückmeldungen.