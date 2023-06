Baum wegen Festival gekappt: Großer Ärger bei Linzer Grünen

Das Lido Sounds Festival findet heuer erstmals am Linzer Donauufer, genauer am Urfahraner Jahrmarktgelände, statt. Ein großartiges Line Up sorgte schon im Vorfeld für großes Interesse in der Musikszene.

Während das Festival also schon im Vorfeld seine Schatten vorausgeworfen hat, wirft einer keinen Schatten mehr: Ein 30 Jahre alter Baum, der inmitten des Festival-Geländes gegen das ausdrückliche Verbot der Stadt noch am Donnerstag gefällt wurde.