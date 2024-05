Linzer Initiative kritisiert erneut den Bau des Westrings

Die durch die A26 (Westring) angepeilten Entlastungszahlen auf den Linzer Straßen sind bereits ohne die neue Stadtautobahn erreicht, daher ist der Bau des Westrings hinfällig. Das richtete die Initiative "Verkehrswende Jetzt!" in einem offenen Brief am Montag der Asfinag aus und beruft sich auf die Verkehrszahlen an einer Zählstelle beim Römerbergtunnel.