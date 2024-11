Linz-Wahl: ÖVP-Kandidat Hajart präsentiert sich als Saubermann

Der ÖVP-Kandidat für die Linzer Bürgermeisterwahl am 12. Jänner, Martin Hajart, will aufräumen. Der derzeitige Verkehrsreferent hat am Freitag seine erste Plakatwelle präsentiert.

Die Assoziation mit einer Waschmittelwerbung ist naheliegend. Im strahlend weißen Hemd tritt er "Für eine saubere Stadtpolitik" ein, in einer Pressekonferenz warb er für seinen "Putzplan für Linz".

Neues Regelwerk gefordert

So kritisiert Hajart den "roten Machtmissbrauch" und will nach der Brucknerhausaffäre ein neues Regelwerk für Linzer Politiker, die er nicht mehr in den Aufsichtsräten städtischer Unternehmen sehen möchte.