Linz nimmt 285 Millionen Euro für Soziales in die Hand

"Das soziale Netz ist trotz der Coronakrise in Linz dicht verknüpft", sind Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) sowie Vizebürgermeisterin und Sozialreferentin Karin Hörzing ( SPÖ) überzeugt. Damit das auch weiterhin so bleibt, nimmt die Stadt nun 285 Millionen Euro in die Hand, um soziale Maßnahmen zu stärken. Das verkündeten die beiden in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Viele der Maßnahmen seien jedoch nur vorläufig gültig oder bis Jahresende begrenzt. Besonders Familien sollen von dem Sozialbudget profitieren: Mit 118 Millionen Euro sei das der größte Ausgabenposten. Danach folgen Investitionen in städtische und private Seniorenzentren mit 103 Millionen Euro.