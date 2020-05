„Linz hat nun ein Theater von Weltformat“

Peter Handke

Bis zum Schluss wusste man nicht sicher, obzur Opernuraufführung von „Spuren der Verirrten“ kommt. Er sei ja quasi unberechenbar, wurde Freitagabend unter den Premierengästen gemurmelt.

Handke überraschte alle – erst mit seinem Erscheinen, dann mit einem großen Lob zur Umsetzung seines gleichnamigen literarischen Werks. Bei der Premierenfeier lächelte er anfangs nur schüchtern, ließ die salbungsvollen Worte auf der Bühne auf sich wirken und entzog sich mit dem schelmischen Kommentar: „Das Reden ist nicht so meines“ dem Mikrofon.

Am Nachmittag hatte Handke die Generalprobe besucht und seinen Sanktus gegeben. Intendant Rainer Mennicken habe das Theaterstück „aus der Pathologie aufgestöbert und ihm neues Leben eingehaucht“, bedankte er sich. Philip Glass, der Mennickens Libretto vertont hat, beschenkte er mit einer Maultrommel. Vom eher untypischen Überschwang des New Yorker Komponisten bestärkt stimmte er gleich ein paar Töne an.

Mennicken, Glass und Handke ernteten reichlich Schulterklopfer für ihre Arbeit an „Spuren der Verirrten“. Auch, wenn das experimentelle Stück so manchen Opernenthusiasten an die Grenzen seiner Vorstellungskraft führte. „Das war keine Oper, das war ein Spektakel“, lautete eine Wortmeldung. Wenn es nach Landeshauptmann Josef Pühringer geht, ist das ein Kompliment. „Das Haus hat gezeigt, was es kann. Es war sicher keine herkömmliche Oper, aber wir sind hier in einem Musiktheater, wo man genau solche neuen Impulse braucht.“