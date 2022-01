"Absolute Rennfahrerin"

Ende November durften die Skicrosser die Olympiastrecke im „Secret Garden“ testen. Limbacher konnte sich zweimal für das 16er-Finale qualifizieren, belegte einmal Rang zehn und einmal Rang zwölf. Der Kurs sei schnell, was ihr liege. Bei den Spielen dürften aber die Elemente – Kurven, Sprünge – noch um einiges größer, spektakulärer sein. „Sie ist eine absolute Rennfahrerin“, beschreibt sie ihr Trainer Lukas Inselsbacher. Der 30-jährige Steyrer betreut das Weltcup-Team in der vierten Saison und bescheinigt Limbacher „großen Kämpfergeist“. Sie lebe für den Sport, habe alles dafür getan, immer wieder zurückzukehren. „Das ist schon sehr mutig von ihr, erfordert viel Disziplin und Motivation.“ Auch sei sie „ein sehr netter und lustiger Mensch“, bringe gute Stimmung in das Team. „Es ist schön, dass wir sie wieder dabei haben.“

Limbacher charakterisiert sich selbst als lebensfroh und naturverbunden. „Ein bisschen ein Dickschädel“ sei sie schon auch. „Wenn ich mir etwas den Kopf setze, bin ich schwer davon abzubringen.“ Auf zwei Rennen an diesem Wochenende in Kanada folgen zwei weitere in Schweden. Danach geht es Richtung China.