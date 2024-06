Lido Sounds: Auch Linz kann Festival – ätsch!

Rund 30.000 Menschen bevölkern pro Tag das Festivalgelände an der Donau, manche von ihnen kommen von weither, um ihre Lieblingsbands zu sehen. Die sind natürlich der Grund dafür, dass die Stimmung vor Ort entspannt, ausgelassen und fröhlich ist. Selbst wenn an den Nachmittagen die Hitze alle in den Schatten drückt.

„Tour de Festival"

Die Hauptaccessoires sind Hut, Hotpants und Glitzer, viel Glitzer. Außerdem wichtig: Große Sonnenbrillen und die Attitüde, ganz vorne – front of stage – rechtzeitig einen Platz zu ergattern: In ist, wer drin ist. Das Festivalpublikum stellt eine bunte Mischung aus jung und alt, locker und stylish, dezent und auffällig dar. Wer ins Gespräch kommen will, schafft das locker an jeder Ecke.