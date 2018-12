Licht als Mahnung

Hunderte Menschen werden morgen, Montag, in Linz mit Laternen zum ORF-Landesstudio am Europaplatz pilgern, um sich ihr Friedenslicht abzuholen. Am Land fahren viele zu den Feuerwehrdepots, wo das Friedenslicht brennt.

Der 24. Dezember mit seinem Heiligen Abend ist der Höhepunkt der alljährlichen Friedenslichtaktion. „Das Licht gibt es auch an allen Bahnhöfen, wo Dienst gemacht wird, an allen Rot-Kreuz-Stellen und in Oberösterreich auch beim Samariterbund. Die Jugendgruppen der Feuerwehren in Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und der Steiermark gehen von mit dem Licht von Haus zu Haus, ebenso die Pfadfinder“, erläutert ORF-Redakteur Günther Hartl, der die Aktion seit 20 Jahren betreut. Gemeinsam mit dem elfjährigen Friedenslichtkind Niklas Lehner und in Begleitung von Landeshauptmann Thomas Stelzer war er vergangenen Mittwoch in Brüssel, um das Licht an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und an die belgische Königsfamilie zu übergeben.