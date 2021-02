Leiche im Oedter See bei Linz entdeckt - Ermittlungen laufen

Ein tragischer Fund wurde heute, Mittwoch, im Oedter See - ein künstlich angelegter Badesee in Traun (Bezirk Linz-Land) - gemacht: Ein lebloser Körper trieb darin in der Nähe des Ufers. Drei Feuerwehren, Wasserrettung, Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren bei der Bergung im Einsatz.

Ersten Angaben zufolge konnte der Mann rasch aus dem Wasser geholt werden. Dennoch kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Was genau passiert ist, sei auf KURIER-Anfrage bei der Landespolizeidirektion OÖ noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Auch ein Team der Spurensicherung soll im Einsatz sein.

Weitere Informationen folgen.