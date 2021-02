Insgesamt 5.600 Tonnen müssen dieser Tage zwei Spezialschiffe schleppen. Denn die zwei Tragwerke der neuen Eisenbahnbrücke in Linz werden an ihre Endposition gebracht. Dafür ist Maschinenkraft erforderlich.

Am Montageplatz bocken Spezialfahrzeuge – die wegen ihrer je 30 einzeln ansteuerbaren Achsen „Tausendfüßler“ genannt werden – die Tragwerke mit hydraulischen Pressen auf und laden sie auf die Pontonschiffe. Jedes davon ist mit 900 Pferdestärken ausgestattet.

Das erste Tragwerk legte am Dienstag ab. Am Mittwoch geht’s weiter. Via Livestream kann man die Arbeiten ab morgen unter https://vimeo.com/event/692988 mitverfolgen.