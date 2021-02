Das Wasser macht den Fisch

Nicht zufällig hat Fischzucht in der Gegend eine lange Tradition. Daran knüpft die 2008 gegründete Genussregion Mattigtal-Forelle an. „Vor 20 Jahren haben wir mit der Direktvermarktung begonnen“, erzählt Sander-Baumgartner. „Wir haben uns einiges überlegt und können heute den Betrieb im Vollerwerb führen. Aber es war ein harter Weg.“ Und es braucht weiterhin viel Einsatz. Auch auf den Wochenmärkten in Salzburg-Lehen und in Neumarkt am Wallersee ist die 61-Jährige vertreten, an vier Tagen in der Woche wird ab Hof verkauft. „Wir haben eigentlich nur Stammkundschaften und wissen, was sie wollen“, sagt Sander-Baumgartner. Auch die Gastronomie werde beliefert, falle momentan jedoch komplett aus.