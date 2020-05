Lavendel gegen Angststörungen

Ich gebe zu, langsam werde ich mürbe. Die letzte Zeit hat mich durchaus an meine Grenzen gebracht. Trotzdem ist der Schlaf nicht so erholsam, wie ich es mir wünsche. In Gesprächen mit meinem Umfeld sowie mit meinen PatientInnen höre ich oft Ähnliches. Die Corona-Krise an sich stellt schon eine Belastung dar, dazu kommen noch Homeschooling, die Einschränkung unserer Kontakte und Gewohnheiten sowie viele andere kleine und größere Veränderungen.

Das "Rad" dreht sich

Viele beschreiben das „Rad“, das sich im Kopf immer weiter dreht und uns nicht die ersehnte Ruhe finden lässt. In den ersten Wochen der Pandemie war kaum Platz für unsere Befindlichkeiten, inzwischen nehmen psychische Beschwerden jedoch einen immer größeren Raum in meinem Arbeitsalltag ein. Deshalb lege ich Ihnen heute mein Lieblingskraut ans Herz: den Lavendel.