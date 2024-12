24-Stunden-Betreuung: Großer Reformbedarf zur Rettung des Berufes

Die Umfrage, die zwischen Juli und September 2023 von Laura Thäter (Doktorandin am Linz Institute for Transformative Change der JKU) und Alexander Reichmann (Reichmann Research Consulting) mit Unterstützung der Gewerkschaft vida durchgeführt wurde, befragte über 2.000 in Österreich tätige Betreuer*innen und offenbart ein düsteres Bild: Unzufriedenheit, finanzielle Belastungen und mangelnde Wertschätzung drohen, dieses wichtige Berufsfeld zu destabilisieren.

Ein Beruf in der Krise - Anerkennung bleibt aus

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass viele Betreuer*innen ihre berufliche Zukunft in Österreich in Frage stellen. Nur drei von zehn Befragten möchten weiterhin in der 24-Stunden-Betreuung in Österreich tätig sein, während 16% über einen Wechsel in ein anderes Berufsfeld nachdenken und 7% sogar erwägen, ihre berufliche Tätigkeit in Österreich ganz aufzugeben.