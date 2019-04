LASK zimmert an seiner Zukunft

Der Klub treibt Planungen und Vorbereitungen voran, doch regt sich Widerstand. Eine Gruppe aus Anrainern und Kommunalpolitikern strebt eine Volksbefragung, zu deren Einleitung 6.100 Unterschriften erforderlich sind. Die werden zurzeit gesammelt. Zudem droht das Projekt in den aktuellen Finanzkonflikt zwischen Stadt Linz und Land Oberösterreich zu geraten. Die beiden streiten darum, wer wofür wie viel Geld aufbringen soll. Eine grundsätzliche Entscheidung in der Stadion-Frage muss jedenfalls bald getroffen werden, die Zeit drängt. Der Profi-Betrieb ist in Pasching nur bis 2022 möglich, die Rückkehr in die heillos veraltete Gugl-Arena keine Option.

Autor: Gerhard Marschall