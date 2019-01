LASK-Stadion: Ball liegt bei den Anrainern

Die niedrige Hürde sei den Statutarstädten 2015 vom oö. Landtag verpasst worden. Die Causa um das Stadion-Projekt sei nun ein Präzedenzfall, „der dem LASK auf den Kopf fallen könnte“, so Luger. Im Bürgerrechteänderungsgesetz fixierte der Landtag auch, dass Bürgerinitiativen ein Jahr lang Zeit haben, um eine Unterschriftenaktion für eine Befragung abzuwickeln.

Viel Zeit, die der LASK aber nicht hat. In einer Ende Dezember versendeten Stellungnahme erklärte das Management, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung bis Mitte 2020 abgeschlossen sein müsste. Dann blieben 18 bis 24 Monaten Zeit, das Stadion samt Nebenanlagen zu errichten. Der Profibetrieb in der jetzigen Heimspielstätte des LASK in Pasching sei nämlich nur bis 2022 möglich. Luger und Hörzing betonten, dass sie die wirtschaftlichen Interessen des LASK verstehen. Gleichzeitig betonten sie, dass die Stadt Linz keine öffentlichen Mittel für das Privatprojekt, das sie auf 50 bis 60 Millionen Euro schätzen, zur Verfügung stellen werde.

Gegen das LASK-Projekt haben bereits einige Initiativen Widerstand angekündigt. Protagonisten halten sich noch im Hintergrund. Die Onlinepetition „Rettet den Pichlingersee“ ist bis gestern, Donnerstag, von 1438 Personen unterzeichnt worden, die Facebookseite der Gruppe verzeichnete 1346 „Likes“.

Kritik an der SPÖ-Entscheidung kam von Neos-Mann Potocnik und von Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne), die Luger eine „180-Grad-Wendung“ vorwarf.