Blicke hinter die Kulissen der Industrie

250 Millionen Jahre. So alt ist der weiße Schatz, der bis heute in den Bergen des Salzkammerguts abgebaut wird. Die Salinen Austria AG gewinnt an ihren Abbaustandorten in Hallstatt, Altaussee und Bad Ischl jährlich vier Millionen Kubikmeter die Sole, aus der in der Saline in Ebensee 1,2 Tonnen Salz produziert werden. Wie das funktioniert, wer welche Funktionen hat und welche Salzarten genau wofür verwendet werden, erfahren Wissbegierige bei Touren durch die Saline Ebensee. Und zwar bei der Langen Nacht der Industriekultur am 1. September.