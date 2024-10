Landestheater Linz: Ganz viel Liebe, ganz viel Drama

Es ist die Uraufführung einer Komödie, frei nach Carlo Goldini : Der oberösterreichische Dramatiker und Bestseller-Autor Franzobel legt in seiner unnachahmlich originellen Sprache eine anarchisch-komische Neufassung des italienischen Klassikers vor. Regie führt Matthias Rippert . „Trilogie der Sommerfrische“ geht erstmals heute, Samstag, 5. Oktober, im Linzer Schauspielhaus über die Bühne.

Zum Inhalt: Der alljährliche Aufbruch in die Sommerferien steht bevor und sorgt für Turbulenzen. Wer mit wem reist und wo wohnt und wer all das bezahlen soll, sind Fragen, die sich nicht von selbst beantworten.

Mit „Paganini“ steht am 12. 10. eine Operetten-Premiere im Linzer Musiktheater an: Mit seinem Geigenspiel und seinem Auftreten zieht Paganini insbesondere Frauen in seinen Bann. Von der einfachen Zofe bis zur Fürstin von Lucca fliegen ihm die Herzen zu.