Lehner leitet den Linzer Kepler Salon: „Neugierig und offen bleiben“

Mutige Wahl

Lehner war lange Leiterin von Schäxpir, dem internationalen Theaterfestival für junges Publikum, sie hat diesbezüglich also viele Ideen.

Ihre mit Spannung erwartete Einstandsveranstaltung wählte die 46-jährige Kulturmanagerin bewusst mutig: Anfang dieser Woche war Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici zu Gast und referierte zum Thema „For the many, not the jew? Die Linke und der andere.“ „Es war alles dabei: Wissen, Fragen, Kritik, Zustimmung. Danach sind noch alle zusammengestanden und haben sich ausgetauscht, wie man es sich für einen Salon ja wünscht“, freut sich Lehner im Rückblick.

Wünsche hat die neue Intendantin für den Kepler Salon viele: „Dieses Staunen, dass Menschen sich inhaltlich etwas mitnehmen, das habe ich immer wieder. Wir dürfen uns selbst überraschen, neugierig und offen bleiben.“