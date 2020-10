Land OÖ will zusätzlich zehn Millionen in den Sport investieren

Auch der Sport bekommt etwas vom 1,2 Milliarden Euro schweren „Oberösterreich-Plan“ der Landesregierung ab: Zehn Millionen Euro fließen in die Sportinfrastruktur. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Wirtschafts- und Sportlandesrat Markus Achleitner (ÖVP) der nötige „Turbo“.

Innerhalb der nächsten fünf Jahre soll das zusätzliche Geld investiert werden, um OÖ nach der Krise wieder auf Kurs zu bringen. Die zehn Millionen Euro, die für den Sport reserviert sind, sollen vor allem das Vorziehen und raschere Abwickeln von Investitionen ermöglichen.

„Investitionen in die Sportinfrastruktur stärken nicht nur das Sportland OÖ mit seinen mehr als 200.000 ehrenamtlich Engagierten, sondern setzen zusätzlich wichtige Impulse für die Wirtschaft“, heißt es von Stelzer und Achleitner in einer Aussendung am Freitag.