Land OÖ will mit Digitalisierung die Spitäler entlasten

In den vergangenen eineinhalb Jahren kamen Spitäler und deren Mitarbeiter an ihre Grenzen. „Teilweise gingen sie darüber hinaus“, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit Franz Harnoncourt, Geschäftsführer der OÖ Gesundheitsholding, und Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe, ausführte. Man müsse daraus lernen, weshalb nun ein Grundsatzbekenntnis vereinbart wurde. Von mehr Personal ist darin aber nicht die Rede, dafür von Digitalisierung und Entbürokratisierung.

„In einem ersten Schritt geht es darum, die Ursachen zu analysieren“, sagt Haberlander. Mehr Personal werde laufend aufgebaut, es bringe nichts, neue Mitarbeiter durch ein komplexes System ebenfalls zu belasten. Vorerst stünden deshalb vier Strategien im Vordergrund.

Patientenlenkung

Erstens solle die Patientenlenkung verbessert werden. „Versorgung an der richtigen Stelle ist das Rezept. Nicht jeder muss gleich ins Krankenhaus“, sagt Heinisch. Dabei solle auch die – erst durch Corona richtig bekannt gewordene – 1450er-Hotline eine zentrale Rolle spielen. „Eigentlich ist das eine Nummer, an die man sich bei allen Beschwerden wenden kann. Diese verweist einen an die richtige Stelle weiter“, sagt Harnoncourt. Auch Primärversorgungszentren und hausärztliche Notdienste tragen zur Entlastung bei.

Ebenfalls wolle man vermehrt Wissen an die Bevölkerung vermitteln. Menschen mit einer entsprechenden Gesundheitskompetenz könnten Symptome besser einschätzen, heißt es.