Land OÖ übernimmt Anteil von Linz am Kepler Uniklinikum

Das Kepler Universitätsklinikum in Linz, Österreichs zweitgrößtes Krankenhaus, geht vollständig in das Eigentum des Landes Oberösterreich über. Die Landes- und Stadtspitze verkündeten die Übernahme des 25,1 Prozentanteils der Stadt Linz am Montag. Die Übernahme erfolgt rückwirkend mit Jahresbeginn 2020.

Nach Aufrechnung aller Kosten für beide Seiten für die kommenden drei Jahre bleibt unter dem Strich eine Summe von 2,25 Millionen Euro, die Linz an das Land bezahlen muss. Die Übernahme war schon länger geplant und ist kein Resultat der Coronakrise. "Wir waren einer Einigung schon sehr nahe, bevor Corona gekommen ist", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) bei einer Pressekonferenz.

Es ging in erster Linie auch nicht ums Geld, wie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) sagte: "Das Finanzielle war nicht die Hauptmotivation, sondern wir machen das, weil es Sinn macht. Es ist gut, wenn Gesundheitsdinge in einer Hand sind."