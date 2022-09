Land Oberösterreich spart Energie und dreht Licht früher ab

Nach der Stadt Linz reagiert auch das Land Oberösterreich auf die drohende Energieknappheit und schaltet die - nicht sicherheitsrelevante - Außenbeleuchtung seiner Gebäude ab 20.00 Uhr bis Betriebsbeginn in der Früh ab. Betroffen davon sind Reklametafeln, Fassadenbeleuchtungen, beleuchtete Tafeln und ähnliches. Auch die Gangbeleuchtungen werden nach Möglichkeit reduziert, berichtete das Land in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Auch die Beschäftigten der Landesbehörden bekamen Tipps zum Energiesparen bei der Arbeit. Das Land Oberösterreich engagiere sich seit 1994 im Rahmen der Strategie "Klimafitte Gebäude" in diesem Bereich. Seitdem werde auch das Amtsgebäude Landhaus laufend auf geringsten Energieverbrauch optimiert und die entsprechenden Investitionen getätigt. Es wird mit Fernwärme versorgt, die zum großen Teil von der Müll- und Klärschlammverbrennung sowie von Abwärme und Biomasse kommt.