Kuschelkurs vor Burschenbundball

Am Samstag, 8. Februar, hat die Polizei wegen des Burschenbundballs und der Demonstration mehrere Park-, Halte- und Fahrverbote in Linz verhängt. Halten und Parken ist ab 17 Uhr in weiten Teilen der Bismarckstraße – dort befindet sich das Palais Kaufmännischer Verein – nicht gestattet. Außerdem in der Landstraße ab der Kreuzung Hafferlstraße bis Landstraße 66, westseitig der Gerstnerstraße zwischen Sonnensteinstraße und Ferihumerstraße, in der Dametzstraße unach der Kreuzung mit dem Graben und in der Kapuzinerstraße 4. Einfahrverbote betreffen Humboldtstraße-Bürgerstraße, Südtirolerstraße-Bürgerstraße, Schillerstraße-Südtirolerstraße, Schillerstraße-Landstraße, Seilerstätte-Magazinstr., Seilerstätte-Hafferlstraße und Seilerstätte-Langgasse.

Die Verbote werden in der Nacht aufgehoben.