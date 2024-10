Quo vadis, Kultur? So soll sich Linz bis 2035 kulturell entwickeln

Was sich abzeichnet: Aus der Vergangenheit lässt sich einiges lernen, die Zukunft will akribisch geplant werden und dazwischen braucht es viele Gespräche und Kooperationen , Fachwissen , ein Budget und eine gehörige Portion Mut, Neues zu wagen.

Er geht in die dritte Runde. Nach den Jahren 2000 und 2013 wird nun am Linzer Kulturentwicklungsplan, kurz KEP3 , getüftelt.

Die erste Phase ist bereits abgeschlossen. In Online-Befragungen wurden 140 Menschen aus dem Linzer Kulturbereich über ihre Meinungen zum Status quo befragt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden Ende November veröffentlicht und leiten den Beginn der zweiten Phase des Prozesses ein: Hier geht es um Diskussion und Partizipation. Sprich, es sollen möglichst viele Stimmen gehört, möglichst viele Meinungen eingeholt werden.

Nachhaltigkeit, KI, faire Bezahlung

"Ich sehe Kultur als kritische Avantgarde, die vorausdenkt. Als Speerspitze für Innovation, die auch heiße Eisen angreift", sagt der Kulturdirektor der Stadt Linz, Julius Stieber. Deswegen sollen im KEP3 inhaltlich auch Themen Niederschlag finden, die die Menschen bewegen. "Das können unter anderem Nachhaltigkeit, KI und faire Bezahlung sein", sagt Gerda Forstner von der Linzer Kulturabteilung. Sie ist im Projektteam dabei.

Was laut Stieber aus dem letzten KEP aus 2013 nicht zufriedenstellend umgesetzt werden konnte, war Stadtteilkultur. Darunter versteht man, dass Events und Angebote auch in der Peripherie, in den äußeren Vierteln der Stadt ankommen.