Endlich wieder Leben auf der Bühne!

Wenn Marko Simsa und die Kokosbusserl-Band am 25. 12. die „Weihnachtslieder-Schatzkiste“ öffnen, wird es laut: Ein fröhliches Weihnachtskonzert zum Mitsingen für die ganze Familie im Musiktheater ist das richtige Programm für den Christtag.

Am 1. Jänner gibt es die österreichische Erstaufführung des Musicals „Priscilla – Königin der Wüste“: Die Basis, Stephan Elliotts Film, war ein Überraschungshit und wurde 1995 mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Musicaladaption erklingen zahlreiche Disco-Hits – von „It’s Raining Men“ der Weather Girls über Tina Turners „What’s Love Got To Do With It“ bis hin zu „Go West“. Bühne frei für Glitzerkostüme, große Herzen und viele Ohrwürmer!

www.landestheater-linz.at