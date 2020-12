KTM: Und jetzt der Titel!

„Wir haben bei null angefangen“, erinnert er sich. „Für einen österreichischen Hersteller diesen Weg zu gehen, da hat der Ehrgeiz noch einmal zugeschlagen.“

Wie viel KTM aktuell in den Rennsport investiert, wird nicht verraten. 2019 nannte Firmenboss Stefan Pierer 30 Mio. € als Budget für alle drei Klassen, in denen insgesamt 15 Fahrer auf Geräten aus Mattighofen unterwegs sind. Der Einsatz an Geld und Arbeit hat sich gelohnt. Heuer, im vierten Jahr, ist KTM endgültig an der Spitze angelangt. Der Südafrikaner Brad Binder und der Portugiese Miguel Oliveira fuhren in der MotoGP drei Siege ein. Die Latte für das kommende Jahr liegt somit hoch. Obendrein laufen die Konzessionsvorteile aus, die einem neuen Rennstall zugestanden werden. Zurzeit wird an der Weiterentwicklung der RC16 gebastelt. Ob der Titel in Griffnähe ist, will Leitner nicht sagen: „Prognosen sind nicht so meins. Etwas zu erreichen ist mir lieber.“