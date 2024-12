KTM: 750 Kündigungen, Insolvenzstiftung mit 300 Plätzen

Die Vorzeichen für den "Runden Tisch", den die Sozialpartner (Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, AMS, Land Oberösterreich) sind bekannt: Die KTM ist in Insolvenz , 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits gekündigt, laut Sanierungsplan kommen mindestens 500 weitere Kündigungen dazu.

Hier kommt die Rolle von KTM-Chef Stefan Pierer ins Spiel. "Er hat bei den Betriebsversammlungen Managementfehler eingeräumt", weiß Stangl. Er muss jetzt zumindest - wie im Insolvenzrecht vorgesehen - jene Mittel aufstellen, die für eine Sanierung des Unternehmens benötigt werden.

"Pierer kämpft um sein Lebenswerk"

Markus Achleitner, ÖVP-Wirtschaftslandesrat, betont, dass "KTM ein Leitbetrieb für Oberösterreich" sei, und dass alle, auch der Eigentümer, etwas zur Lösung einzubringen hätten, Pierer hätte ihm versichert, dass er "für sein Lebenswerk kämpft".

Beim Runden Tisch sei es in erster Linie darum gegangen, Perspektiven für betroffene Mitarbeiter und Zulieferer zu entwickeln. „Das AMS hat alle Kräfte dafür gebündelt“, sagt Achleitner: "Im Innviertel gibt es 3.000 offenen Stellen, fast 20.000 in OÖ. Hier ist es noch relativ leicht, einen Arbeitsplatz zu finden.“

Job-Drehscheibe wird ausgebaut

Die Sozialpartner verwiesen auf eine Reihe an Maßnahmen, die es in OÖ gibt - etwa die Job-Drehscheibe. AMS-Chefin Iris Schmidt: "Die Krise betrifft nicht nur Braunau, sondern ganz Oberösterreich.“ Das sei aus den Gesprächen herauszuhören, die in ganz OÖ geführt werden."

Wichtig sei, dass wir die Menschen, die ihre Jobs verlieren, rasch dorthin vermitteln, wo Stellen frei sind. Das ermögliche die Job-Drehscheibe – samt aller Förderungsmöglichkeiten. Aufgerufen seien auch alle Betriebe, über diese Drehscheibe gerade jetzt qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen - etwa der Flugzeug-Bauer FACC suche immer Leute.