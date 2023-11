Rund 400.000 Euro Schaden mit Anlagebetrug verursacht

Die Höhe der Schadenssumme ist eine erste Schätzung der Ermittler. Der Oberösterreicher soll seit Mitte Mai gemeinsam mit weiteren Komplizen speziell mit den Anlagebetrügereien aktiv gewesen sein.

➤ Mehr lesen: Betrug mit KI: Abzocken mit geklonter Identität

Der Festnahme waren zwei Hausdurchsuchungen an Örtlichkeiten in Oberösterreich und Salzburg vorausgegangen. Die Ermittlungen dauern noch an.