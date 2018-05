Kontrollamt übt in der Linzer Aktenaffäre heftig Kritik

Linz. In dem im Vorjahr vom KURIER aufgezeigten Aktenskandal am Linzer Magistrat gab nun das städtische Kontrollamt die nächsten Details bekannt. Im Zeitraum von 2010 bis 2017 sind in der Abteilung für Verwaltungsstrafen am Magistrat 2153 Akten verjährt. Davon stellte das Kontrollamt bei 1157 Verfahren überhaupt „kein behördlichen Handeln“ fest.

In dem Skandal ermittelt weiterhin die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen mehrere Beamte und Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ. Wie groß die strafrechtlichen Verfehlungen in der offenbar überlasteten Strafabteilung waren, wird sich noch zeigen.