Konkrete Ziele, kleine Schritte

Die Frage ist: Was soll sich ändern, wo soll es hingehen? Sei es nun meine berufliche Tätigkeit, die mich nicht mehr erfüllt, meine Beziehung oder endlich fünf Kilogramm abzunehmen. Ich setze mir meine Ziele und lege die Gründe für meine Ziele klar. Wer ein klares Ziel vor Augen hat, kann den Weg dahin auch gehen. Schwammige Aussagen wie „ich möchte abnehmen“ oder „ich möchte wieder in einer harmonischen Beziehung leben“ werden wir nicht umsetzen können, denn da gibt es keinen zeitlichen Rahmen und keine konkrete Zielsetzung. So setze ich mir erfolgreich Ziele: 1. Ich formuliere ein konkretes Ziel (z. B.: 5 kg abnehmen) 2. Ich setze mir einen zeitlichen Rahmen (z. B. in vier Monaten) 3. Ich überlege, welche Zwischenschritte ich brauche, um zu meinem Ziel zu gelangen.