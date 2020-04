Knalleffekt um KTM-Motohall: Geld aus Kulturbudget ist rechtens

"Der Bericht zeigt klar, dass die Förderung völlig korrekt war. In weiterer Folge muss es eine stetige Weiterentwicklung der Einrichtung geben, damit der kulturelle Nutzen bestmöglich erfüllt werden kann", kommentierte FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr.

Die Grünen blieben jedoch bei ihrer Kritik: "Unterm Strich handelt es sich um eine beispiellose Förder-Akrobatik", ärgerte sich Landtagsabgeordneter Severin Mayr. "Eine Förderung, die in Wahrheit eine Gabe der Landespolitik in Wahlzeiten an einen Großspender der ÖVP war.“