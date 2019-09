KTM Motohall: Das umkämpfte Raumschiff

Im Untergeschoß befinde sich eine Schauwerkstatt, in der man Mechaniker Manfred Schickbauer beim Restaurieren zukünftiger Ausstellungsstücke zuschauen kann. Der Smalltalk mit ihm kommt vor allem bei Liebhabern und Sammlern „extrem gut an“, erzählt Schickbauer. „Viele wollen wissen, wo wir die alten Motorräder und die Teile herhaben.“

Sie zu bekommen, sei angesichts des Konkurses 1991 gar nicht so einfach gewesen. Im Unternehmen waren nicht mehr viele alte Modelle vorhanden. „Ich war viel auf ,willhaben‘ und auf Flohmärkten unterwegs und habe Kleinanzeigen durchstöbert“, sagt Schickbauer.

Anhand des Konkurses zeigt sich auch, dass man an Unternehmen-Erlebniswelten wohl nicht die gleichen Maßstäbe anlegen darf wie an objektiv kuratierte Museen. Das einschneidende Ereignis in der KTM-Geschichte kommt in der Motohall in ganzen zehn Worten und einer Jahreszahl vor. Auch über KTM hinausgehende Verweise auf die Motorrad-Geschichte insgesamt sucht man vergeblich.