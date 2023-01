Bis „spätestens“ 2040 will OÖ klimaneutral sein. Das ist die Zielsetzung der neuen Klima- und Energiestrategie des Landes. 160 Seiten ist sie lang. Auf dem Titelbild sind zwei strahlend lächelnde Kinder zu sehen. Zum Strahlen ist den anderen Parteien bei dem Papier jedoch nicht. So bezeichneten es die oö. Grünen am Montag als „strategie- und planlos“. Für das Jahr 2023 nehme man sich deshalb vor, noch mehr Druck auf die schwarz-blaue Koalition auszuüben und die Energiewende einzufordern.

Am Montag wurde die Strategie von der Landesregierung mehrheitlich beschlossen. „Damit machen wir in Oberösterreich, was machbar ist und setzen unseren Weg der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes konsequent fort“, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) dazu.