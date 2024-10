Re-Use Linz: Wie die Bauwirtschaft Linz recyclen will

Dazu ist Strabag-Vorstand Markus Engerth, gerne bereit - in Sachen Bauen, aber auch in allen anderen Bereichen des riesigen Bauunternehmens, das ebenfalls bis 2040 klimaneutral agieren will. Dort geht es auch um 30.000 Fahrzeuge, die täglich im Einsatz sind, es geht um riesige Büroflächen, um eigene Immobilien und um verantwortungsvollen Umgang bei den vielen Bauprojekten des Unternehmens.

Aufgrund neuer Richtlinien ist bis 2035 jedes vierte Gebäude in Österreich in die Zukunft zu führen. Sprich: Es ist zu sanieren oder neu zu errichten. Unter anderem wurde dafür von der Strabag die Marke "Bestand Beyond", also Bauen im Bestand, eingeführt - um möglichst keine weiteren wertvollen Grünflächen zu versiegeln.

Und alle diese Gebäude seien ganzheitlich zu sehen. Was früher beim Abriss als Abfall angesehen wurde, sei eigentlich wertvoller Rohstoff. Diesem Gedanken müsse schon in der Projektierung neuer Gebäude Rechnung getragen, betont Engerth.

Abrissbirne bringt neuen Baustoff

Passiert ist das etwa am Hafen in Linz. Dort wurden zwei riesige Silos wiederum von der Firma Swietelsky abgetragen: 45 Meter hoch, 106.000 Kubikmeter umbauter Raum, 50.000 Tonnen Beton und Bauschutt.