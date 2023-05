Klimafreundlich leben im Mühlviertel: Geht das?

Der menschengemachte Klimawandel macht auch vor dem Mühlviertel nicht halt. In Paris wurde 2015 das Ziel definiert, die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad zu beschränken. Die meisten Länder halten sich allerdings nicht an diese Ziele.

Die Pariser Ziele im Mühlviertel sichtbar machen und wissen, was zu tun ist, um diese Klimaziele zu erreichen – das war die Idee des Projektes „Paris-MVA“ der Lebensregion Mühlviertler Alm. Die Bewohner wurden mithilfe einer digitalen Plattform eingebunden.

Geändertes Verhalten

Eingeleitet wurde das Projekt vor mehr als zwei Jahren mit Vorträgen zu den Themen Klimawandel, Essen, Umwelt, Wohnbau und Mobilität. Und von 16. April bis 10. Mai wurde das Projekt umgesetzt. Fast 140 Personen, mehr als 60 davon aus der Region Mühlviertler Alm, nahmen teil. Sie alle konnten Challenges - also Herausforderungen - auswählen, in denen das bisherige Verhalten hinterfragt wurde. Ebenso wurde errechnet, wie sich das geänderte Verhalten auf den CO 2 -Verbrauch, also die „Währung“ in Sachen Klimaschutz, auswirkt.