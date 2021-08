Kleinod, ein neues Festival für Weltmusik

Premieren sind immer eine Besonderheit. Das Kleinod ist ein neues Festival, das heuer erstmals in Wels stattfindet und verschiedene Zugänge und Genres vereinigt. Die große Klammer, die alle Konzerte verbindet, ist aber die Weltmusik. Den Auftakt am 27. 8. am Stadtplatz machen das Diknu Schneeberger Trio, Gewürztraminer und „Da G’mischte Satz“. Am Samstag, 28. 8., gastieren Lia Pale und Cobario im Stadttheater. Und den Abschluss macht die legendäre Gesangskapelle Hermann, die vielleicht leidenschaftlichste A-cappella-Boyband weit und breit, am 29. 8..

www.kleinodmusikfestival.com