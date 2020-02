Klassischer Tanz mit „Die Cellistin“

In London auf der Bühne und gleichzeitig in Österreich im Kino: „Die Cellistin“ ist von Jacqueline du Prés Leben und Karriere inspiriert. Das Stück wird von den Stars des Royal Ballet aufgeführt, darunter Lauren Cuthbertson und Matthew Ball sowie Calvin Richardson. Daneben steht „Dances at a Gathering“ des fünfmaligen Tony-Preisträgers und Broadway-Choreografen Jerome Robbins auf dem Programm. Dieses Ballett wird nach langer Pause wieder in das Repertoire des Royal Ballet aufgenommen. „Dances at a Gathering“ demonstriert die Eleganz und Anmut von fünf Paaren, die zu Chopins Musik tanzen.

Termine in Oberösterreich: 25. 2., Megaplex Pasching. 27. 2., Citykino Linz. Weitere Infos auf www.rohkinotickets.de