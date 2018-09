So kommen alle drei mit Problemen beladen auf das Klassentreffen. Der perfekte Anlass, einmal noch in alter Glorie das Leben zu feiern, auch wenn dabei kein Fettnapf ausgelassen wird. Es wäre nicht Til Schweiger – hier auch als Regisseur und Drehbuch-Co-Autor im Einsatz – wenn es bei diesem Klassentreffen nicht richtig deftig zur Sache ginge. Peinliche Berührung kombiniert mit viel Humor sind die bekannten Stärken Schweigers. Zudem gibt es viel Herz und Lebensnähe – und Lehrreiches darüber, was im Leben wirklich zählt. Klassentreffen 1.0. – Die unglaubliche Reise der Silberrücken, ein Film für die ganze Familie, aber nur für Erwachsene halt. Derzeit in den Kinos.

Hans Peter Obermayr ist Geschäftsführer der Star Movie Gruppe