Klarer Plan + Perfektion = Erfolg

Die Defensive zu stabilisieren sei bereits gelungen, „die Mannschaft verteidigt sehr kompakt“. Fünf Gegentore sind zurzeit Liga-Bestmarke. Andererseits hat der VfL bis dato nur elf Tore erzielt. „Wir haben in jedem Spiel getroffen“, mag Glasner darin keine Offensivschwäche erkennen. Und: „Wenn wir auch noch die meisten Tore geschossen hätten, wären wir ohnehin Tabellenführer.“ In jedem Match maximal ein Tor kassiert und zumindest eines geschossen – die Wolfsburger Erfolgsformel Made by Glasner & Co.