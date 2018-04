Kirschenblüte in der Scharten

Marillen, Kirschen, Zwetschken, Äpfel: Im Wochentakt öffnet eine andere Obstsorte ihre Blüten. Die klimatisch besonders begünstigte „ Scharte“ in der Landschaft oberhalb des Eferdinger Beckens macht es möglich. Und auf dem „Panoramaweg“ lässt sich diese Blütenpracht bestens genießen.

Ausgangspunkt der eineinhalbstündigen Rundwanderung ist der Parkplatz beim Amtshaus. Gleich dahinter geht es zunächst der Straße folgend am neu errichteten Gehsteig nach Unterscharten. Das Gasthaus Mair z’Edt und die evangelische Kirche werden passiert.Die Landschaft hat sich mit der schönsten Frühlingsflora geschmückt: Buschwindröschen, Dotterblumen und Lungenkraut drängen sich neben dem mächtigen Bärlauch in den Vordergrund. Ein Bächlein wird überquert. Vorne fällt der Blick auf die geradezu militärisch aufgereihten Kirschplantagen-Bäume, dahinter auf die Hügelkette, die das Schartner Land nach Osten hin begrenzt. Und in der Mitte die hoch aufragende katholische Kirche. Auf der anderen Seite des Weges findet sich noch eine Allee von uralten Kirschbaumriesen.