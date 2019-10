Kirche Böhmens: „Wir sind am Boden“

„Was macht Ihnen Mut, was gibt Ihnen Hoffnung?“, wollte der Linzer Bischof Manfred Scheuer von seinem Mitbruder Vlastimil Kročil, Bischof von Budweis, wissen. Seine Antwort war ernüchternd. „Wir sind schon am Boden, wir können nicht noch tiefer sinken.“ Von den rund 700.000 Einwohnern der Diözese sind zwar rund 40 Prozent, das sind rund 300.000 Menschen, katholisch getauft, sie zahlen aber keinen Kirchenbeitrag. Nur 20.000 besuchen den Sonntagsgottesdienst. Da die Diözese weder über Liegenschaften noch über sonstige Vermögen verfügt und Staat und Kirche getrennt sind, ist sie arm wie die sprichwörtliche Kirchenmaus. „Wir können nicht einmal jene 20 Prozent aufbringen, die die EU bei Förderungen verlangt“, erzählt der Bischof. Es mangelt auch an Personal Pro Jahr wird durchschnittlich ein Priester geweiht. Rund 100 Priester kümmern sich um die 230 Pfarren, die nun in zehn Vikariaten zusammengefasst werden sollen.