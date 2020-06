Keine Angst nach Hundeattacke

Nach der Hundeattacke in der Vorwoche in der Linzer Altstadt geht es dem Opfer Sigmund Graf inzwischen spürbar besser. „Ich bin am Sonntag erstmals wieder im Auto gesessen – die Schmerzen waren auszuhalten“, erzählt der 61-Jährige. Heute, Dienstag, muss er zur medizinischen Nachkontrolle ins Spital. „Ich vermute, dass noch ein bisschen nachgeschnitten werden muss, das lässt sich aber ambulant erledigen.“

Wie berichtet, hatte ein unbekannter Hund Graf angefallen und ihm ein Loch in den Penis gebissen. Dem pensionierten Gastronomen wurde die Vorhaut weggerissen, seine Hoden lagen komplett frei. Mikrochirugen gelang es, die durchtrennten Nerven und Schwellkörper wieder zu reparieren.

Mit Salben und Bädern soll nun der Heilungsverlauf forciert und das beschädigte Gewebe neu aufgebaut werden. „Am meisten macht mir derzeit ein fußballgroßer blauer Fleck am Oberschenkel zu schaffen, der einige Schmerzen verursacht.“ In zwölf Wochen sollen die Operationsnähte entfernt werden. „Bis ich aber auch wieder mit dem Rad fahren kann, wird sicher noch einige Zeit vergehen.“