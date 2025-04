Kein Pardon für rassistische Pöbeleien

Der Ebenseer Musa Dienga hatte aus Frust den Ball gegen die Werbebande gekickt und bekam dafür vom Schiedsrichter die Gelbe Karte gezeigt. In der Folge wurde der Spieler von einem Fan der Gäste rassistisch beleidigt.

Der aus dem Senegal stammende, seit Jahren in Ebensee lebenden Dienga musste von seinen Kollegen beruhigt und getröstet werde. Die Mannschaft wollte unter diesen Umständen keinesfalls weiterspielen. Also beendete der Referee das Match vorzeitig. „Rassismus hat bei uns keinen Platz“, sagt der Ebenseer Obmann Hermann Kendler.

1500 Euro Geldstrafe

Der Strafausschuss des OÖ. Fußballverbandes sieht das ebenso. Der SK Neukirchen/Altmünster wurde zu 1.500 € Geldstrafe verdonnert. Obendrein wurde über die betreffende Person eine Funktionssperre bis Meisterschaftsende verhängt, plus 1.000 € Strafe. Das Spiel wurde hingegen mit 3:0 für Neukirchen gewertet, weil Ebensee unberechtigte abgetreten war.

Vorfall in Enzenkirchen

In der 2. Klasse Westnord war es unlängst beim Spiel Enzenkirchen-Aschach wegen eines ähnlichen Vorfalls ebenfalls zu einem Spielabbruch gekommen. Hier war es beim Stand von 2:1 zu Auseinandersetzungen zwischen heimischen Fans und Gästespielern gekommen. Die Aschacher wollten dabei rassistische Beleidigungen gehört haben und weigerten sich weiterzuspielen.

Auch hier wurde auf unberechtigtes Abtreten entschieden – 3:0 für Enzenkirchen. Weil im Zuge der Verhandlung der Übeltäter klar der Heimmannschaft zugerechnet werden konnte, wird jetzt Anzeige gegen die Union Enzenkirchen erhoben. Der Fall wird in zwei Wochen verhandelt, mit einer Geldstrafe in ähnlicher Höhe ist zu rechnen.

Detaillierte Bestimmungen

Strafausschuss-Vorsitzender Erwin Wartecker, Rechtsanwalt in Gmunden, begründet die Urteile mit der ÖFB-Rechtspflegeordnung. In § 112, Abs. 1 heißt es: „Wer eine Person oder eine Gruppe von Personen durch herabwürdigende, diskriminierende oder verunglimpfende Äußerungen oder Handlungen (in welcher Form auch immer) in Bezug auf Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung, ethnische, nationale oder soziale Herkunft, politische Meinung oder aus sonstigen Gründen in seiner bzw. ihrer Würde oder Integrität verletzt, wird für mindestens 5 Pflichtspiele gesperrt bzw. erhält eine entsprechende Funktionssperre.“

Weiters heißt es in Abs. 3: „Wenn ein oder mehrere einem Verein zuordenbare Anhänger bei einem Spiel ein Vergehen nach Abs. 1 begehen, kann der betreffende Verein, selbst wenn diesen daran kein schuldhaftes Verhalten trifft, mit einer Geldstrafe in der Höhe von € 1.500 bis € 20.000, einem Abzug von Punkten und/oder der Austragung eines Spiels unter Ausschluss eines Teiles der Öffentlichkeit belegt werden.“

Zentrales Thema

Zwar handle es sich bei solchen Vorkommnissen nur um Einzelfälle, sagt Verbandsdirektor Raphael Oberdorfinger, es gehe jedoch um Grundsätzliches: „Es ist ein ganz zentrales Thema, das nicht auf Rassismus reduziert werden kann. Es geht um das Verhalten auf dem Sportplatz, Respekt und Fairplay haben an oberster Stelle zu stehen.“ Manchmal seien für inakzeptable Pöbeleien Einzelpersonen verantwortlich, oft kämen sie aber auch vom „Suderantenhügel“. Wie auch immer liege die Verantwortung bei den Vereinen, stellt Oberndorfinger klar.

Verhaltensregeln

Der Verband könne in erster Linie nur sensibilisierend einwirken. So wurden den Vereinen Verhaltensregeln bei Nachwuchsspielen zur Verfügung gestellt. Präsident Gerhard Götschhofer wies 2023 aus aktuellen Anlässen in einem Offenen Brief auf „die wichtige gesellschaftspolitische Funktion der Lebensschule Fußball“ hin. Er ermunterte die Vereine, auf Personen einzuwirken, die ein unangebrachtes Verhalten an den Tag legen. Rechtzeitiges Eingreifen könne eine potentielle Eskalation verhindern. Götschhofers Appell: „Lassen Sie uns gemeinsam den Amateurfußball schützen, bei dem der Spaß im Vordergrund stehen und nicht als Ventil für aufgestaute Aggressionen missbraucht werden sollte.“