Kehlmann Schwerpunkt der Salzkammergut-Festwochen

Die 34. Saison der Salzkammergut Festwochen Gmunden soll wie geplant vom 2. Juli bis 16. August stattfinden. Der Literaturschwerpunkt wird Daniel Kehlmann gewidmet. „Um in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht zu setzen, haben wir uns entschlossen, unser Sommerprogramm 2020 jetzt zu veröffentlichen“, teilte die Festwochenleitung am Montag in einer Aussendung mit.

Bernhard-Neuproduktion

Das Programm reicht von Klassik bis Jazz, von Theater bis zu Ausstellungen junger österreichischer Künstler sowie eigenen Kinderfestwochen. Zudem wird es diesen Sommer die Theaterneuproduktion von „Die Macht der Gewohnheit“ von Thomas Bernhard in Kooperation mit dem Landestheater Linz geben. Premiere ist am 18. Juli im Stadttheater Gmunden.

Literatur

Zum Literaturschwerpunkt Daniel Kehlmann werden u.a. der Schauspieler Bernhard Schir, Kollegin Maria Köstlinger und Herbert Föttinger, der 2017 den Nestroy-Ring der Stadt Bad Ischl erhalten hat, aus dessen Büchern lesen. Dem Werk Thomas Bernhards sind fünf literarische Abende mit Hermann Beil, Claus Peymann und Tobias Moretti gewidmet.

Bruckner-Orchester

Nach dem ersten erfolgreichen Konzert des Bruckner Orchesters Linz bei den Salzkammergut Festwochen vergangenes Jahr wird das Orchester unter Dirigent Markus Poschner heuer Wolfgang Amadeus Mozarts „Haffner-Sinfonie“ sowie Anton Bruckners 4. Sinfonie am 3. Juli in Gmunden spielen.

Das „Frozen Flowers“ Frühjahrsprogramm der Salzkammergut Festwochen findet hingegen wegen der Corona-Pandemie nicht statt. (Agentur)