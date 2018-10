Kampf gegen den Stau und um gute Luft in Linz

Nicht nur die nun im Herbst wieder täglichen kilometerlangen Staus vergegenwärtigen die Linzer Verkehrsmisere. Ein für die nächsten Wochen angekündigtes Maßnahmenpaket gegen die Überschreitung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte (NO2) in der Stadt wird die Überlastung durch den Autoverkehr und die unzureichenden Kapazitäten des öffentlichen Verkehrs weiter in den Blickpunkt rücken. Angesichts drohender EU-Strafen könnte aber in starre Positionen zwischen Stadt und Land Oberösterreich beim Öffi-Ausbau Bewegung kommen.

Bis Ende Oktober will Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) von der Landesregierung die Schritte zur Senkung der NO2-Werte absegnen lassen. Und bis Jahresende müsse das Paket fixiert sein, verlangte er. Die drohenden Millionenstrafen könnten zumindest einen Beschleunigungseffekt haben, wenn es um anstehende Projekte für den Öffi-Verkehr in Linz geht, hoffte Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, mit Blickrichtung Landesregierung. Bei 110.000 Pendler, die täglich nach Linz kommen und 30.000 Linzern, die auspendeln, sei die Pendlerlawine ein landesweites Anliegen. Dem Ausbau des öffentlichen Verkehr müsse deshalb höchste Priorität zukommen. Die Landesregierung sah Luger besonders gefordert. Vielfach angekündigte Pendlerparkplätze an den Bahnen müssten endlich gebaut werden, verlangte er.