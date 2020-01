Kaineder will als Landesrat Klimaziele erfüllen

Nun ist es fix: Mit den Worten „Ja, ich bin bereit, ich werde kandidieren“ machte Stefan Kaineder von den oberösterreichischen Grünen seine Kandidatur als Landesrat nun offiziell.

Damit will er in die Fußstapfen von Rudolf Anschober (GRÜNE) treten, der das Amt, aufgrund der Angelobung zum Sozialminister der türkis-grünen Regierung, zurücklegen musste.

Ende der Ära Anschober

Durch diese Tatsache gehe laut Kaineder eine Ära zu Ende – war Anschober doch 16 Jahre lang als Landesrat tätig. Anschober sei für ihn ein Pionier gewesen. Bevor Kaineder seine Aufgaben übernehmen kann, müssen jedoch erst Gremien seine Kandidatur absegnen.

Am Dienstag hat Kaineder bereits auf sein Mandat im Nationalrat verzichtet. Er werde nun um die Unterstützung der Vorstandsmitglieder bitten. Diese sollen ihn am 24. Jänner dann offiziell nominieren. Die endgültige Wahl findet am 30. Jänner durch den Grünen Klub im Landtag statt.

Bis dieser Prozess abgeschlossen ist, übernimmt Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) die Agenden von Anschober. Diese betreffen vor allem die Themen Umwelt und Integration, welche auch für Kaineder nach seiner Wahl bereitstehen würden. In welcher Form er diese übernehmen wird, werde er Ende Jänner mit Landeshauptmann Stelzer abklären.