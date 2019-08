Jusos: „Freier Seezugang in Landesverfassung“

Was kostet das Übernachten? „Für ein kleines Zelt zahlt man 5,50 Euro plus 7,70 Euro pro Person.“ Der Wohnwagen kostet 10,50 Euro. Dauercamper gibt es nur ganz wenige. Es gibt auch eine Jugendherberge mit 68 Betten. Pächterin des Campingplatzes ist die Sozialistische Jugend Österreich. „Das Camp baut darauf auf, dass viele Ehrenamtliche ihre Zeit und Energie hineinstecken. Es kommen von allen Bundesländern Leute, die mithelfen.“

Ferialpraktikanten

Das Buffet wird von Ferialpraktikanten geführt. Im Juli und August sind rund zehn Personen angestellt. Michaela Feichtl leitet den Campingplatz. „Es ist uns extrem wichtig, den freien Seegang zu schützen“, sagt Andree. „Für uns sind die freien Seezugänge viel zu wenig. Es sollte an allen österreichischen Seen mehr freie Zugänge geben. Wie soll das passieren? „Durch Enteignungen und Grundaufkäufe durch die öffentliche Hand. Alle Menschen müssen die Schätze, die wir in Österreich haben wie zum Beispiel die schönen Seen, nutzen dürfen. Es kann nicht davon abhängig sein, ob man sich ein Haus am See leisten kann oder nicht. Der freie Seezugang sollte in der Landesverfassung abgesichert werden.