Junge Talente in der Kubin-Galerie

Es zahlt sich aus, denn deren Begabung ist teils beachtlich, teils sogar erstaunlich. Beispielsweise die Zeichnungen von David Weiß, Preisträger beim Wettbewerb „Young at Art“, von dem die meisten Arbeiten präsentiert werden: eindringliche Porträts von James Dean, Marilyn Monroe, Karl Lagerfeld, dem US-Rapper Daniel Hernandez und anderen prominenten Persönlichkeiten.

Exaktheit

„Er verblüfft durch eine ungewöhnliche Meisterschaft in der genauen Wiedergabe innerhalb der Zeichnung“, so Christa Reinhart, Professorin für „Bildnerische Erziehung“ am Schärdinger Gymnasium, die Weiß in der Unterstufe unterrichtet hatte. „Exaktheit bis zur Akribie ist sein Markenzeichen, nie zu stark überhöht und dadurch glaubwürdig.“