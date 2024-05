Jugendbande aus OÖ filmte sich bei Taten: Zehntausende Euro Schaden

Fad sei ihnen gewesen, haben vier Jugendliche in Oberösterreich bei der Polizei ausgesagt, nachdem sie bei einer Sachbeschädigung auf frischer Tat ertappt wurden.

Denn auf den Handys fanden sich - sozusagen unter dem Motto: "Helfen Sie der Polizei, filmen Sie sich selbst bei Ihren Taten" - Aufnahmen von zahlreichen anderen Sachbeschädigungen . So konnte die Polizei die Spur der Verwüstung , die von den Jugendlichen gezogen wurde, minutiös nachziehen.

Weiters wurden von den Jugendlichen, mittels illegalen Böllern , ein Kaugummiautomat und mehrere Gegenstände wie Leitpflöcke und Briefkästen gesprengt. Am Bahnhof Marchtrenk konnte den Jugendlichen zumindest ein beschädigter Monitor und ebenso eine beschädigte WC-Anlage zugeordnet werden.

In unterschiedlicher Zusammensetzung beschädigten die Jugendlichen über den Zeitraum von Oktober 2023 bis März mehrmals die öffentliche Toilette der Gemeinde Scharten und mehrmals die öffentliche Toilette in Eferding.

Ebenso werden den vier Beschuldigten mehrere Sachbeschädigungen in Eferding zur Last gelegt. Durch die Beschädigungen ist eine Gesamtschadenssumme von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Nach Erhebungen in den Bezirken Eferding und Wels-Land konnten die Beschuldigten bereits zum Sachverhalt einvernommen werden. Alle vier sind zu den Taten geständig und nannten als Tatbegehungsgrund Langeweile. Die Anzeigen ergehen an die Staatsanwaltschaft Wels und an die Bezirksverwaltungsbehörde Eferding.